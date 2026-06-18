Kaja Kallas reiteró que “la UE ha condenado los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, los cuales dificultan, cada vez más, alcanzar ese objetivo”.

UE: “La solución de dos Estados sigue siendo la única vía viable para lograr la paz en Oriente Medio” Kaja Kallas reiteró que “la UE ha condenado los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, los cuales dificultan, cada vez más, alcanzar ese objetivo”.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, la estoniana Kaja Kallas, recordó este jueves al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Moshe Sa’ar, que “la UE e Israel comparten muchos lazos”.

Kallas afirmó que valora su “diálogo y colaboración” y señaló que está dispuesta a “continuar en ese espíritu, con respeto y de forma constructiva”.

La alta representante reiteró que “el diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias” y recalcó que “la UE siempre está comprometida con una relación constructiva con Israel”.

Kallas aseguró que, “para lograr la paz en Oriente Medio, la solución de dos Estados sigue siendo la única vía viable” y enfatizó que “la UE ha condenado los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania, los cuales dificultan, cada vez más, alcanzar ese objetivo”.

“Esta es la postura de la UE”, sentenció.