La llamada se produjo cuando ambos líderes parecían estar "a punto de tomar una decisión" sobre la guerra con Irán.

Trump y Netanyahu mantienen una conversación telefónica “larga y tensa” durante la noche La llamada se produjo cuando ambos líderes parecían estar "a punto de tomar una decisión" sobre la guerra con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvieron una larga y tensa conversación telefónica durante la noche, su segundo contacto en pocos días, según informó el miércoles el Canal 12 de Israel.

No se proporcionaron detalles sobre el contenido de la conversación, pero el canal la calificó de "larga y tensa" e indicó que la llamada se produjo cuando ambos líderes parecían estar "a punto de tomar una decisión" sobre la guerra con Irán.

Ni la Casa Blanca ni la oficina de Netanyahu emitieron un comunicado sobre la llamada.

El domingo, Netanyahu y Trump hablaron por teléfono durante más de 30 minutos, centrándose en "la posibilidad de reanudar los combates en Irán", según medios israelíes. Tras esa llamada, Trump advirtió a Irán, a través de su plataforma social Truth Social, que "el tiempo se acaba".

El lunes por la noche, Trump anunció que había pospuesto el ataque, previsto para el martes, contra Irán a petición de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

En una publicación, Trump añadió que había instruido al Departamento de Defensa para que estuviera preparado para lanzar un ataque a gran escala contra Irán, en cualquier momento, en caso de que no se alcanzara un acuerdo aceptable.

Tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril, incluidos los ubicados a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz.

Irán respondió cerrando el estrecho y exigiendo que los buques coordinaran su paso con Teherán, ante el temor de que el frágil alto el fuego vigente desde el 8 de abril pudiera colapsar si no se llegaba a un acuerdo para poner fin a la guerra iniciada en febrero.

*Traducido por Daniel Gallego.