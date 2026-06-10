El presidente estadounidense comunicó que Pulte “continuará siendo director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de Fannie Mae/Freddie Mac”.

Trump: William Pulte sustituirá a Tulsi Gabbard como director interino de Inteligencia Nacional el 19 de junio El presidente estadounidense comunicó que Pulte “continuará siendo director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de Fannie Mae/Freddie Mac”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este miércoles que “William John Pulte asumirá el cargo de director interino de Inteligencia Nacional el viernes 19 de junio”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump informó que Pulte “trabaja estrechamente con Tulsi Gabbard”, quien había anunciado su dimisión del cargo el 22 de mayo, y señaló que “continuará siendo director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y presidente de Fannie Mae/Freddie Mac”.