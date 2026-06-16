Sin embargo, también afirmó que no sería "mala idea" contar con la participación de varios buques de diferentes países, destacando que Francia sería un "gran país".

Trump resta importancia a la necesidad de una misión multinacional para proteger el estrecho de Ormuz Sin embargo, también afirmó que no sería "mala idea" contar con la participación de varios buques de diferentes países, destacando que Francia sería un "gran país".

El presidente estadounidense, Donald Trump, restó importancia a la necesidad de una misión multinacional liderada por Reino Unido y Francia para proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del acuerdo entre Washington y Teherán.

"No creo que necesitemos mucha ayuda porque tenemos un acuerdo que garantiza la apertura y la libre circulación", declaró Trump en respuesta a una pregunta sobre sus expectativas respecto a París, durante la cumbre del G7 en Evian, junto al presidente francés Emmanuel Macron.

Sin embargo, también afirmó que no sería "mala idea" contar con la participación de varios buques de diferentes países, destacando que Francia sería un "gran país". "Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero creo que la navegación será libre y sin contratiempos", añadió.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que Macron afirmara el lunes que los países del G7 harían todo lo posible para asegurar la implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

«Hemos construido, junto con los británicos, una misión; estamos sobre el terreno, hay varias naciones presentes: los holandeses, los italianos, los británicos. Estamos listos para actuar con rapidez: enviar aviones, una fragata, equipos de desminado», declaró Macron a la emisora TF1.

Macron confirmó que el portaaviones francés Charles de Gaulle también podría desplegarse en un plazo de dos a tres días tras la confirmación.

«Si los próximos días demuestran que esto funciona, nos desplegaremos junto con los británicos. Lideraremos esta misión. Y como decía, los franceses pueden estar orgullosos porque sus fuerzas armadas podrán, en las próximas horas, participar en esta estabilización», añadió.

*Traducido por Daniel Gallego.