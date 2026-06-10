Trump afirmó que el “Ejército iraní es un completo desastre”, reiterando que “gran parte de este, como su Marina y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe”.

Trump: Irán “tendrá que pagar las consecuencias” de “haber tardado demasiado en negociar un acuerdo” Trump afirmó que el “Ejército iraní es un completo desastre”, reiterando que “gran parte de este, como su Marina y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, argumentó este miércoles que Irán “tendrá que pagar las consecuencias” de “haber tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump afirmó que el “Ejército iraní es un completo desastre”, reiterando que “gran parte de este, como su Marina y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe”.

Trump insistió en que Irán “ha sido totalmente derrotada” y que “solo habla y no actúa”, y señaló que “el matón de Oriente Medio está muerto”.