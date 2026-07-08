"Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Son escoria", dijo al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Trump da por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán "Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Son escoria", dijo al margen de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles que el memorando de entendimiento firmado con Irán para poner fin al conflicto ha terminado.

"Es una pregunta muy interesante para mí. Creo que se acabó", dijo Trump al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara al ser preguntado sobre si el memorando de entendimiento había quedado sin efecto.

"Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Son escoria", añadió.

Cumbre de la OTAN en Ankara

La Cumbre de la OTAN en Ankara comenzó ayer con la participación de líderes de los 32 países miembros, así como de algunos socios de la OTAN en la región de Asia-Pacífico y diversos invitados, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

El primer día de la cumbre estuvo marcado por el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN (NSDIF26).

En la inauguración del foro, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció los nuevos proyectos de la alianza. También se celebró una ceremonia de firma colectiva con los países y empresas involucrados en los nuevos proyectos de la OTAN en las áreas de espacio y vigilancia, capacidades de ataque y defensa aérea y antimisiles integrada.

Zelenski, el vicepresidente, Cevdet Yılmaz, y el ministro de Defensa Nacional de Türkiye, Yaşar Güler, también pronunciaron discursos en el foro.

*Traducido por Daniel Gallego.