"España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España", afirmó Trump al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara.

Trump asegura que quiere cortar las relaciones comerciales con España por su bajo gasto en defensa "España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España", afirmó Trump al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles que no desea comerciar con España, calificándola de "un socio pésimo" en la OTAN. "Ya no queremos tener ningún tipo de relación comercial con España. Por cierto, me gustaría que la cortaran”, dijo.

"España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España", afirmó Trump al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara.

Trump también ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que suspendiera inmediatamente el comercio con España. "Corten todo el comercio con España, por favor, incluyendo las visitas… No quiero comerciar más con ellos. De acuerdo, háganlo de inmediato", exclamó.

Trump reiteró su descontento con la OTAN por el apoyo insuficiente durante la guerra con Irán.

*Traducido por Daniel Gallego.