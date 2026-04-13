El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser “débil” y de apoyar a la “izquierda radical”.

Trump argumenta que, si él “no estuviese en la Casa Blanca”, el papa Leo XIV “no estaría en el Vaticano” El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser “débil” y de apoyar a la “izquierda radical”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, acusó este lunes al papa Leo XIV de ser “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump dijo que el papa “habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad”.

Trump señaló que le “cae mucho mejor su hermano Louis que él, porque Louis es un auténtico seguidor de MAGA” y argumentó que Louis “lo entiende, Leo no”, indicando que no quiere “un papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares”.

El presidente agregó que tampoco quiere “un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que enviaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país”.

“No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, por una aplastante mayoría, estableciendo cifras bajas récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia”.

En este sentido, Trump afirmó que “Leo debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula” y argumentó que “no estaba en ninguna lista para ser papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”.

“Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano. Desafortunadamente”, prosiguió Trump, “la debilidad de Leo contra el crimen y contra las armas nucleares no me agrada, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, quien es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos”.

Asimismo, Trump recalcó que “Leo debería enmendar su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político”, y enfatizó que “se está haciendo mucho daño a sí mismo y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia católica”.