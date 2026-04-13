Por su parte, el Manco Central de Estados Unidos aclaró que sus fuerzas “no impedirán la libertad de navegación de los barcos que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”.

Trump anuncia que su país “bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes a partir del 13 de abril” Por su parte, el Manco Central de Estados Unidos aclaró que sus fuerzas “no impedirán la libertad de navegación de los barcos que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este lunes que su país “bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes a partir del 13 de abril a las 10:00 am (hora del este)”.

Por su parte, el Manco Central (CENTCOM) de Estados Unidos confirmó que sus fuerzas “comenzarán a implementar el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 am (hora del este), de conformidad con la proclamación del presidente”.

En un comunicado, el mando explicó que “el bloqueo se aplicará de manera imparcial a los barcos de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán”, y recalcó que sus fuerzas “no impedirán la libertad de navegación de los barcos que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.

El mando señaló que “se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo” y recomendó a todos los marineros que estén “atentos a las transmisiones de Avisos a los Navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 de comunicación entre puentes cuando operen en el golfo de Omán y en las aproximaciones al estrecho de Ormuz”.