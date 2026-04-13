Trump anuncia que su país “bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes a partir del 13 de abril”

Daniel Gallego
13 Abril 2026•Actualizar: 13 Abril 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este lunes que su país “bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes a partir del 13 de abril a las 10:00 am (hora del este)”.
Por su parte, el Manco Central (CENTCOM) de Estados Unidos confirmó que sus fuerzas “comenzarán a implementar el bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 am (hora del este), de conformidad con la proclamación del presidente”.
En un comunicado, el mando explicó que “el bloqueo se aplicará de manera imparcial a los barcos de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán”, y recalcó que sus fuerzas “no impedirán la libertad de navegación de los barcos que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes.
El mando señaló que “se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo” y recomendó a todos los marineros que estén “atentos a las transmisiones de Avisos a los Navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 de comunicación entre puentes cuando operen en el golfo de Omán y en las aproximaciones al estrecho de Ormuz”.