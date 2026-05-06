Trump anuncia la suspensión, “por un breve período de tiempo”, de su “Proyecto Libertad” en el estrecho de Ormuz

Daniel Gallego
06 Mayo 2026•Actualizar: 06 Mayo 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este miércoles la suspensión, “por un breve período de tiempo”, del Proyecto Libertad “para ver si se puede finalizar y firmar” un acuerdo con Irán.
El Proyecto Libertad había sido anunciado por Trump el pasado domingo y su objetivo era escoltar los barcos varados en el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán, fuera del estrecho de Ormuz, en una operación naval que el presidente estadounidense calificó de “humanitaria”.
A través de su plataforma social Truth Social, Trump afirmó que la medida se tomó “a petición de Pakistán y otros países, debido al tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y, además, al gran progreso logrado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán”.
No obstante, Trump señaló que el bloqueo a los barcos con destino a y procedentes de puertos iraníes “se mantendrá en pleno vigor y efecto”.