El presidente estadounidense afirmó que la reunión fue un “éxito” y aseguró que “Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hizbullah”.

Trump anuncia la extensión del alto el fuego entre Israel y el Líbano tres semanas más El presidente estadounidense afirmó que la reunión fue un “éxito” y aseguró que “Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hizbullah”.

El presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump, anunció este viernes que el alto el fuego entre Israel y el Líbano fue extendido tres semanas más.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump informó que se reunió con “altos representantes de Israel y el Líbano en la oficina oval”, en la Casa Blanca, a la que también asistieron el vicepresidente James David Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el embajador de Estados Unidos en Israel, Michael Dale Huckabee, y el embajador de Estados Unidos en el Líbano, Michel Issa.

Trump afirmó que la reunión fue un “éxito” y aseguró que “Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarle a protegerse de Hizbullah”. “Espero recibir próximamente al primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, y al presidente del Líbano, Joseph Aoun”, agregó.

“Fue un gran honor participar en esta histórica reunión”, sentenció.