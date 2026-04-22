El presidente estadounidense señaló que “solo dicen que lo quieren cerrado porque yo lo tengo totalmente bloqueado (¡cerrado!), así que simplemente quieren ‘salvar las apariencias’”.

Trump afirma que “Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz para poder ganar USD 500 millones al día” El presidente estadounidense señaló que “solo dicen que lo quieren cerrado porque yo lo tengo totalmente bloqueado (¡cerrado!), así que simplemente quieren ‘salvar las apariencias’”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, afirmó este miércoles que “Irán no quiere que se cierre el estrecho de Ormuz, sino que se abra para poder ganar 500 millones de dólares al día (¡que es, por lo tanto, lo que pierden si se cierra!)”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump señaló que “solo dicen que lo quieren cerrado porque yo lo tengo totalmente bloqueado (¡cerrado!), así que simplemente quieren ‘salvar las apariencias’”.

Trump relató que “hace cuatro días, varias personas se me acercaron diciendo: ‘señor, Irán quiere abrir el estrecho inmediatamente’”, y argumentó que, “si hacemos eso, jamás podrá haber un acuerdo con Irán a menos que destruyamos el resto de su país, incluidos a sus líderes”.