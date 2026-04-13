El presidente estadounidense acusó a la parte iraní de haber sido “muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años: irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Trump acusa a Irán de no haber reabierto el estrecho de Ormuz a pesar de haberlo prometido El presidente estadounidense acusó a la parte iraní de haber sido “muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años: irán nunca tendrá un arma nuclear”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, acusó este lunes a Irán de no reabrir el estrecho de Ormuz “a sabiendas” a pesar de haberlo “prometido”, causando “ansiedad, trastornos y sufrimiento a muchas personas y países en todo el mundo”.

“Dicen que colocaron minas en el agua a pesar de que toda su Marina, y la mayoría de sus ‘lanzadores de minas’, han sido completamente destruidos”, afirmó Trump y señaló que “puede que lo hayan hecho, pero ¿qué armador querría correr ese riesgo? Hay una gran deshonra y un daño irreparable a la reputación de Irán y de lo que queda de sus ‘líderes’, pero ya hemos superado todo eso”.

Trump indicó que “más les vale comenzar el proceso para abrir esta vía marítima internacional cuanto antes”, ya que, según él, “están violando todas las leyes” internacionales.

El presidente estadounidense dijo que su vicepresidente, James David Vance, su enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner le “informaron detalladamente sobre la reunión que tuvo lugar en Islamabad gracias al amable y muy competente liderazgo del mariscal Asim Munir y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Trump recalcó que “son hombres extraordinarios” y que le “agradecen constantemente por haber salvado entre 30 y 50 millones de vidas en lo que habría sido una guerra terrible con la India”, y agregó que “siempre agradezco escuchar eso; la humanidad que demuestran es incomprensible”.

“La reunión con Irán comenzó temprano por la mañana y duró toda la noche, casi 20 horas. Podría entrar en muchos detalles y hablar de todo lo que se logró, pero solo hay una cosa que importa: irán no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares”.

“En muchos sentidos”, prosiguió Trump, “los puntos acordados son mejores que continuar nuestras operaciones militares hasta su conclusión, pero todos esos puntos no importan comparado con permitir que la energía nuclear esté en manos de un pueblo tan volátil, difícil e impredecible”.

Trump acusó a la parte iraní de haber sido “muy inflexibles en cuanto al tema más importante y, como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años: irán nunca tendrá un arma nuclear”.