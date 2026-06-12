El presidente estadounidense afirmó que estos “no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito” y que “no guarda relación con la verdad”.

Trump acusa a Irán de “filtrar” a los medios los términos del supuesto acuerdo alcanzado entre ambos países El presidente estadounidense afirmó que estos “no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito” y que “no guarda relación con la verdad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, acusó este viernes a Irán de “filtrar” a los medios de comunicación los términos del supuesto acuerdo alcanzado entre ambos países.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump afirmó que estos “no tienen nada que ver con los términos acordados por escrito” y señaló que, “lo que dijeron, incluida su débil y patética declaración sobre un posible acuerdo, no guarda relación con la verdad”.

Trump argumentó que “son personas muy deshonestas con las que tratar”, indicando que, “con ellos, no existe la buena fe”.

“Además”, prosiguió, “su ataque con drones anoche contra barcos indios que salían del estrecho de Ormuz, que fue totalmente rechazado, es totalmente inaceptable” y advirtió que “más les vale espabilar, y rápido”