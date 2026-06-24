El presidente estadounidense argumentó que tiene a Irán “contra las cuerdas, listo para caer, dispuesto a darnos prácticamente cualquier cosa, y por primera vez en décadas, respetando profundamente a Estados Unidos y a su presidente, a mí”.

Trump acusa a 4 republicanos de complicarle su trabajo votando en el Senado en contra de su guerra con Irán El presidente estadounidense argumentó que tiene a Irán “contra las cuerdas, listo para caer, dispuesto a darnos prácticamente cualquier cosa, y por primera vez en décadas, respetando profundamente a Estados Unidos y a su presidente, a mí”.

El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, argumentó este miércoles que tiene a Irán “contra las cuerdas, listo para caer, dispuesto a darnos prácticamente cualquier cosa, y por primera vez en décadas, respetando profundamente a Estados Unidos y a su presidente, a mí”.

A través de su plataforma social Truth Social, Trump afirmó que “el Senado estadounidense decidió celebrar una votación inoportuna e inútil sobre la Ley de Poderes de Guerra, diciéndole al principal patrocinador del terrorismo en el mundo que a Estados Unidos no le gusta lo que les estoy haciendo y que debo parar, y al hacerlo, ha brindado ayuda y consuelo al Enemigo”.

Trump acusó a los cuatro republicanos “perdedores” que votaron junto con los demócratas haberle “complicado” su trabajo. Sin embargo, señaló que “lo lograré, de una forma u otra, porque siempre lo logro”.