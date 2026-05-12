La crisis se agudizó la noche del lunes cuando Downing Street sustituyó a seis asesores ministeriales que habían dimitido horas antes, en lo que pareció ser un intento por estabilizar los rangos inferiores del gobierno.

Starmer insiste en permanecer en su cargo a pesar de la presión interna para que dimita La crisis se agudizó la noche del lunes cuando Downing Street sustituyó a seis asesores ministeriales que habían dimitido horas antes, en lo que pareció ser un intento por estabilizar los rangos inferiores del gobierno.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró este martes a sus ministros que seguirá adelante con el gobierno a pesar de la creciente presión por la reciente derrota electoral del Partido Laborista y las peticiones de dimisión.

En una reunión de gabinete, intentó estabilizar su gobierno tras lo que describió como un periodo desestabilizador para Westminster.

Según un comunicado de Downing Street, Starmer dijo: «Como dije ayer, asumo la responsabilidad de estos resultados electorales y de llevar a cabo el cambio que prometimos.

Las últimas 48 horas han sido desestabilizadoras para el gobierno, y esto tiene un coste económico real para nuestro país y para las familias. El Partido Laborista tiene un procedimiento para destituir a un líder, y este no se ha activado.

El país espera que sigamos adelante con el gobierno. Eso es lo que estoy haciendo y lo que debemos hacer como gabinete».

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes críticas dentro del Partido Laborista tras los reveses electorales del partido.

Miatta Fahnbulleh, ministra de Comunidades, se convirtió en la primera ministra del gobierno en dimitir, sumándose a más de 70 diputados laboristas que han instado al primer ministro a renunciar de inmediato o a establecer un calendario para su salida del cargo.

La crisis se agudizó la noche del lunes cuando Downing Street sustituyó a seis asesores ministeriales que habían dimitido horas antes, en lo que pareció ser un intento por estabilizar los rangos inferiores del gobierno ante la creciente presión sobre el primer ministro.

*Traducido por Daniel Gallego.