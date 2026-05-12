La rebelión se intensificó después de que Fahnbulleh se convirtiera en la primera ministra en dimitir, sumándose a más de 70 diputados laboristas que han instado al primer ministro a renunciar de inmediato o a establecer un calendario para su salida.

Starmer enfrenta una creciente presión interna, así como llamamientos de su partido a que dimita La rebelión se intensificó después de que Fahnbulleh se convirtiera en la primera ministra en dimitir, sumándose a más de 70 diputados laboristas que han instado al primer ministro a renunciar de inmediato o a establecer un calendario para su salida.

El primer ministro británico, Keir Starmer, se enfrentó este martes a una creciente presión mientras los ministros del gabinete llegaban a Downing Street en medio de crecientes llamamientos dentro del Partido Laborista para que renunciara o estableciera un calendario para su salida del cargo.

La rebelión se intensificó después de que Miatta Fahnbulleh, ministra de Comunidades, se convirtiera en la primera ministra del gobierno en dimitir, sumándose a más de 70 diputados laboristas que han instado al primer ministro a renunciar de inmediato o a establecer un calendario para su salida del cargo.

Starmer llegó a la reunión del gabinete bajo una fuerte presión tras el mal resultado del Partido Laborista en las elecciones de la semana pasada, que desencadenó una abierta revuelta dentro del grupo parlamentario y puso de manifiesto profundas divisiones en el gobierno sobre su futuro.

La agitación se agudizó a última hora del lunes por la noche cuando Downing Street reemplazó a seis asesores ministeriales que habían dimitido horas antes, en lo que pareció ser un intento de estabilizar los rangos inferiores del gobierno ante la creciente presión sobre el primer ministro.

*Traducido por Daniel Gallego.