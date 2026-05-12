El presidente del Gobierno español recordó que su país reconoció al Estado de Palestina y condenó los ataques de Hamás desde el primer día, condenando simultáneamente el “genocidio” israelí en Gaza y sus asentamientos ilegales en Cisjordania.

Sánchez: El Estado de Palestina, al igual que Israel, tiene derecho a existir El presidente del Gobierno español recordó que su país reconoció al Estado de Palestina y condenó los ataques de Hamás desde el primer día, condenando simultáneamente el “genocidio” israelí en Gaza y sus asentamientos ilegales en Cisjordania.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró que Israel debe respetar el alto el fuego y centrarse en soluciones que promuevan la convivencia pacífica, asegurando que el Estado de Palestina, al igual que Israel, tiene derecho a existir.

Durante una rueda de prensa conjunta con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el palacio de la Moncloa en Madrid, Sánchez declaró que quieren que se garantice el acceso de toda la ayuda humanitaria a Gaza, que se respete el alto el fuego y que se priorice una solución política para la coexistencia pacífica.

Sánchez recordó que España reconoció al Estado de Palestina y condenó los ataques de Hamás desde el primer día, condenando simultáneamente el “genocidio” israelí en Gaza y sus asentamientos ilegales en Cisjordania.

El presidente recalcó que esta guerra está aumentando la inseguridad en Oriente Medio e Israel y exigió el fin de la guerra y la apertura de un camino hacia la paz bajo el derecho internacional.

*Traducido por Daniel Gallego.