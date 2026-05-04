Rutte señaló que varias naciones europeas están implementando acuerdos bilaterales relacionados con el uso de bases y apoyo logístico, entre ellas Montenegro, Croacia, Rumania, Portugal, Grecia, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

Rutte apunta a "cierta decepción" en EEUU por la respuesta de Europa a los recientes acontecimientos en Oriente Próximo Rutte señaló que varias naciones europeas están implementando acuerdos bilaterales relacionados con el uso de bases y apoyo logístico, entre ellas Montenegro, Croacia, Rumania, Portugal, Grecia, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró este lunes que existe "cierta decepción" en Estados Unidos con respecto a la respuesta de Europa a los recientes acontecimientos en Oriente Medio, pero recalcó que los líderes europeos han "captado el mensaje" y están intensificando sus esfuerzos.

En declaraciones a la prensa durante la reunión de la Comunidad Política Europea en Ereván, capital de Armenia, el jefe de la OTAN reconoció la preocupación en Washington por la reacción de Europa ante el conflicto armado en curso entre Israel, Irán y Estados Unidos.

"Como saben, como sabemos, existe cierta decepción en Estados Unidos con respecto a la reacción europea ante lo que está sucediendo en Oriente Medio y la campaña de Israel y Estados Unidos contra Irán", afirmó Rutte.

Sin embargo, subrayó que los países europeos están respondiendo aumentando el apoyo logístico y militar, en consonancia con las expectativas estadounidenses. "Lo que percibo en todos mis contactos con líderes europeos es que estos han captado el mensaje, lo han escuchado alto y claro de Estados Unidos", concluyó.

Rutte señaló que varias naciones europeas están implementando acuerdos bilaterales relacionados con el uso de bases y apoyo logístico, entre ellas Montenegro, Croacia, Rumania, Portugal, Grecia, Italia, Reino Unido, Francia y Alemania.

«Veo que cada vez más países europeos preposicionan apoyo logístico y de otro tipo esencial, como cazaminas y dragaminas, cerca de las zonas de conflicto para estar preparados para la siguiente fase», añadió Rutte.

Ante las preguntas sobre una posible reducción de tropas estadounidenses en Alemania, Rutte evitó dar detalles, pero reiteró que las preocupaciones generales de Estados Unidos no se limitaban a un solo país, haciendo hincapié en la respuesta global de Europa.

Estas declaraciones se produjeron después de que el Pentágono anunciara una reducción de la presencia militar estadounidense en Alemania, el mayor centro militar estadounidense en Europa, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y sus aliados europeos por la guerra con Irán y los aranceles.

Un portavoz del Pentágono declaró que unos 5.000 soldados serían retirados de Alemania tras una orden del secretario de Defensa estadounidense.

*Traducido por Daniel Gallego.