El primer ministro británico subrayó que la prioridad de su gobierno es la reapertura del estrecho de Ormuz para reducir los precios de la energía.

Reino Unido “no apoya el bloqueo” de los puertos iraníes por parte de EEUU El primer ministro británico subrayó que la prioridad de su gobierno es la reapertura del estrecho de Ormuz para reducir los precios de la energía.

El primer ministro británico, Keir Starmer, declaró este lunes que Reino Unido “no apoya el bloqueo” de los puertos iraníes y subrayó que la prioridad del gobierno es la reapertura del estrecho de Ormuz para reducir los precios de la energía.

“Nuestra respuesta se centra en la apertura del estrecho de Ormuz, porque es la forma de bajar los precios de la energía lo antes posible”, declaró Starmer a BBC Radio 5.

Al preguntársele si consideraba al presidente estadounidense Donald Trump personalmente responsable del impacto en las facturas energéticas del Reino Unido, Starmer no respondió directamente, sino que afirmó que lo “más importante” que puede hacer es unir a los países para impulsar la desescalada y la reapertura del estrecho.

Starmer añadió que Irán es responsable de restringir el tráfico a través del Golfo y que el Reino Unido “no se dejará arrastrar a la guerra”.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo de los puertos iraníes que entrará en vigor a las 14:00 GMT del lunes.

El anuncio del bloqueo naval estadounidense se produjo después de que Washington y Teherán mantuvieran conversaciones directas, algo poco común, en la capital paquistaní, Islamabad, durante el fin de semana, para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero, aunque las conversaciones no lograron producir un acuerdo.

*Traducido por Daniel Gallego.