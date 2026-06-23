El ministro de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que Doha aspira a una visión unificada del Golfo y a un nuevo marco de seguridad regional que garantice la estabilidad y prevenga la repetición de crisis.

Qatar afirma que el diálogo con Irán sigue siendo necesario para garantizar la seguridad y la estabilidad regionales El ministro de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que Doha aspira a una visión unificada del Golfo y a un nuevo marco de seguridad regional que garantice la estabilidad y prevenga la repetición de crisis.

El ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmó que el diálogo con Irán sigue siendo necesario para garantizar la seguridad y la estabilidad regionales a pesar de calificar de "inaceptables" los recientes acontecimientos que involucran a Qatar y otros Estados del Golfo.

En una entrevista con Al Jazeera, el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar declaró que Doha aspira a una visión unificada del Golfo y a un nuevo marco de seguridad regional que garantice la estabilidad y prevenga la repetición de crisis.

Sin embargo, señaló que la plena estabilidad regional no puede lograrse sin una solución justa al problema palestino, que ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino y le otorgue el derecho a establecer un Estado independiente y soberano.

Mohammed hizo hincapié en la importancia de garantizar la libertad de navegación, eliminar las amenazas al paso seguro y activar mecanismos de comunicación directa y líneas directas para contener cualquier disputa futura.

Añadió que Qatar continúa las consultas con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y Omán, basadas en una posición compartida del Golfo que afirma el derecho de todos los Estados ribereños del Golfo a un paso seguro y libre, preservando al mismo tiempo la estabilidad regional y los intereses de sus pueblos.

«Irán es un país vecino, y el diálogo con él sigue siendo necesario para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región, a pesar de que lo ocurrido es inaceptable para Qatar y nuestros hermanos de los Estados del Golfo», declaró.

Añadió que los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) trabajan en coordinación directa y continua, con una visión compartida centrada en la resolución de disputas por medios diplomáticos y pacíficos, y en la construcción de un mayor nivel de confianza y cooperación.

*Traducido por Daniel Gallego.