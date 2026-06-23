Según Qalibaf, los mediadores habían insistido en que la reunión marcaba el inicio de las conversaciones, pero la parte iraní dejó claro que solo participaría en negociaciones y no en conversaciones directas con Estados Unidos.

Qalibaf dice que la delegación iraní se retiró de las negociaciones en Suiza tras las amenazas de Trump Según Qalibaf, los mediadores habían insistido en que la reunión marcaba el inicio de las conversaciones, pero la parte iraní dejó claro que solo participaría en negociaciones y no en conversaciones directas con Estados Unidos.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien encabezaba el equipo negociador iraní, declaró que se retiró de las conversaciones en Suiza después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, profiriera amenazas durante las negociaciones, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim.

En referencia a las negociaciones que tuvieron lugar el domingo, Qalibaf afirmó que Irán había participado en las conversaciones manteniendo su oposición al diálogo directo con Estados Unidos. "Tenemos principios y, hasta ahora, nunca hemos querido formar parte del mismo diálogo que los estadounidenses", declaró.

Según Qalibaf, los mediadores habían insistido en que la reunión marcaba el inicio de las conversaciones, pero la parte iraní dejó claro que solo participaría en negociaciones y no en conversaciones directas con Estados Unidos. "En medio de las conversaciones, me di cuenta de que Trump había proferido amenazas contra el presidente, el equipo negociador y ataques contra nuestro territorio", afirmó Qalibaf.

Añadió que planteó el asunto al vicepresidente estadounidense JD Vance, argumentando que dichas declaraciones violaban el memorando de entendimiento firmado por ambas partes. «Le dije a Vance que estamos aquí para dialogar y que la primera cláusula del acuerdo firmado prohíbe las amenazas y el uso de la fuerza. Pero su presidente profirió amenazas hoy», declaró.

«Debe saber que jamás negociamos bajo amenazas ni con el uso de la fuerza», dijo Qalibaf y afirmó que la delegación iraní posteriormente dio por terminada la reunión y se marchó. «Dimos por concluidas las conversaciones, abandonamos la reunión y no regresamos», declaró.

Según Qalibaf, la parte estadounidense solicitó posteriormente otra reunión con la presencia de los mediadores, pero Teherán rechazó la propuesta. «La parte estadounidense insistió en celebrar otra reunión en presencia de los mediadores, a lo que nos negamos», declaró.

Añadió que los mediadores cataríes y pakistaníes se reunieron posteriormente con la delegación iraní. «Los mediadores cataríes y pakistaníes vinieron a vernos y les dijimos que hablaríamos con ustedes, pero no con la parte estadounidense», declaró Qalibaf.

Según indicó, las conversaciones duraron unos 80 minutos y concluyeron con un comunicado emitido por los mediadores pakistaníes y qataríes.

*Traducido por Daniel Gallego.