La visita forma parte de los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán para poner fin al conflicto entre Teherán y Washington, según la agencia estatal de noticias IRNA..

Presidente de Parlamento y ministro de Exteriores de Irán en Catar para negociar acuerdo con EEUU La visita forma parte de los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán para poner fin al conflicto entre Teherán y Washington, según la agencia estatal de noticias IRNA..

Llegó a Doha, Catar, una delegación de alto nivel de Irán, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, e integrada por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, informó este lunes 25 de mayo la agencia estatal de noticias IRNA.

La visita forma parte de los esfuerzos diplomáticos liderados por Pakistán para poner fin al conflicto en curso entre Teherán y Washington, i indicó.

Se llevarán a cabo consultas con altos funcionarios cataríes sobre aspectos relacionados con las negociaciones para terminar el conflicto, indicó la agencia.

Las tensiones regionales han escalado desde que EEUU e Israel lanzaron ataques contra Irán en febrero. Teherán respondió con ataques dirigidos contra Israel así como contra aliados de EEUU en el Golfo, junto con el cierre del estrecho de Ormuz.

Un alto al fuego entró en vigor el 8 de abril mediante mediación de Pakistán y fue posteriormente extendido indefinidamente por el presidente estadounidense Donald Trump.

El sábado pasado, Trump dijo que un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto había sido "extensamente negociado" y estaba a la espera de su finalización.

Irán, Catar, EEUU, negociaciones, conflicto, diplomacia, Pakistán, alto al fuego, estrecho de Ormuz

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.