La medida de austeridad de emergencia fue tomada tras el colapso de diálogos de paz e intensos bloqueos que causan severas escasez de alimentos, combustible y medicinas en La Paz.

Presidente de Bolivia reduce su salario y el de sus ministros en un 50% para calmar protestas La medida de austeridad de emergencia fue tomada tras el colapso de diálogos de paz e intensos bloqueos que causan severas escasez de alimentos, combustible y medicinas en La Paz.

Bajo intensa presión de bloqueos a nivel nacional que exigen su renuncia, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes 25 de mayo una reducción salarial del 50% para él mismo y todo su gabinete.

La medida es un intento directo de apaciguar a los sindicatos laborales y organizaciones indígenas que han mantenido a la capital administrativa de La Paz asfixiada.

El anuncio se produjo cuando la nación andina entraba en su cuarta semana consecutiva de protestas paralizantes tras el colapso total del diálogo entre el Gobierno y los líderes de las protestas.

"Este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%", declaró Paz durante una alocución pública.

Antes del decreto, el presidente percibía un salario mensual de 24.978 bolivianos (aproximadamente USD 3.617), un tope que legalmente dicta el salario máximo para cualquier funcionario público del país. Con la reducción, su salario caería a 12.489 bolivianos (alrededor de USD 1.808).

Paz asumió el cargo a finales de 2025 con una plataforma construida para desmantelar dos décadas de políticas económicas de izquierda promulgadas por sus predecesores, Evo Morales y Luis Arce.

En busca de estabilizar las finanzas públicas, Paz se acercó a EEUU, las instituciones financieras internacionales y los sectores empresariales privados mientras distanciaba sistemáticamente su administración de los poderosos sindicatos laborales del país.

Desde principios de mayo, grupos indígenas, mineros, maestros y trabajadores de fábricas han mantenido implacables bloqueos viales. Las disrupciones han fracturado las cadenas de suministro nacionales, al desencadenar escasez aguda de alimentos, combustible y suministros médicos en los principales centros urbanos, desvastar mercados y paralizar hospitales.

Mientras los manifestantes exigen la reversión de recortes de gasto estatal y la reducción de subsidios al combustible, Paz los defiende como necesarios para estabilizar la economía.

Los recortes salariales de alto nivel fueron anunciados apenas 24 horas después de que un importante diálogo entre el Gobierno y los líderes indígenas colapsara.

La administración de Paz ha afirmado repetidamente que detrás del caos social se encuentra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de manipular a los sindicatos en un intento desesperado por forzar un regreso al poder. Morales fue legalmente impedido de presentarse a as elecciones de 2025 que llevaron a Paz al poder.

El domingo, tras el fracaso de las conversaciones de paz, Morales acudió a las redes sociales y dijo que al presidente Paz solo le quedan "dos caminos": militarizar la nación o "finalmente cumplir con la pacificación mediante una elección transicional en los próximos 90 días, como establece la Constitución, para evitar un conflicto plagado de víctimas."

El expresidente es actualmente fugitivo de la justicia tras una orden de arresto emitida el 11 de mayo. Morales fue declarado en rebeldía tras negarse a comparecer a su juicio por violación y trata de personas, que involucra acusaciones de que engendró un hijo con una niña de 15 años durante su presidencia a cambio de otorgar favores políticos y económicos a los padres de la víctima.

*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.