El presidente del Gobierno de España afirma que la Unión Europea “no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución” de sus juristas, especialmente por parte de Estados Unidos y Rusia y reiteró que “España no mira hacia otro lado”.

Pedro Sánchez llama a la Comisión Europea a proteger la Corte Penal Internacional de las sanciones de EEUU El presidente del Gobierno de España afirma que la Unión Europea “no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución” de sus juristas, especialmente por parte de Estados Unidos y Rusia y reiteró que “España no mira hacia otro lado”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, afirmó este miércoles que “sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos”, en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).

Sánchez señaló que la Unión Europea (UE) “no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución” de sus juristas, especialmente por parte de Estados Unidos y Rusia y reiteró que “España no mira hacia otro lado”.

“Por eso”, prosiguió Sánchez, “hoy pedimos a la Comisión [Europea] que active el Estatuto de Bloqueo, para proteger la independencia de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas, y sus acciones para acabar con el genocidio en Gaza”.