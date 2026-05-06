Pedro Sánchez llama a la Comisión Europea a proteger la Corte Penal Internacional de las sanciones de EEUU

Daniel Gallego
06 Mayo 2026•Actualizar: 06 Mayo 2026
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, afirmó este miércoles que “sancionar a quienes defienden la justicia internacional es poner en riesgo todo el sistema de derechos humanos”, en referencia a la Corte Penal Internacional (CPI).
Sánchez señaló que la Unión Europea (UE) “no puede permanecer de brazos cruzados ante esta persecución” de sus juristas, especialmente por parte de Estados Unidos y Rusia y reiteró que “España no mira hacia otro lado”.
“Por eso”, prosiguió Sánchez, “hoy pedimos a la Comisión [Europea] que active el Estatuto de Bloqueo, para proteger la independencia de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas, y sus acciones para acabar con el genocidio en Gaza”.