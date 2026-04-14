El presidente del Gobierno de España recordó que su país, desde el primer momento, ha calificado la guerra iniciada unilateralmente por Estados Unidos e Israel como un error e ilegalidad.

Pedro Sánchez acusa a Israel de violar el derecho internacional El presidente del Gobierno de España recordó que su país, desde el primer momento, ha calificado la guerra iniciada unilateralmente por Estados Unidos e Israel como un error e ilegalidad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó este martes al gobierno israelí por violar el derecho internacional en medio de las tensiones con Irán.

El derecho internacional está siendo violado fundamentalmente por un país, el gobierno de Israel, declaró Sánchez en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín.

Sánchez recordó que España, desde el primer momento, ha calificado la guerra iniciada unilateralmente por Estados Unidos e Israel como un error e ilegalidad, y señaló que, en momentos en que el orden internacional se ve abiertamente cuestionado, el mundo debe volver a los principios y fundamentos.

Porque es a partir de ahí que se construyen el futuro y la prosperidad. Y por eso España defiende con tanta firmeza el derecho internacional, añadió.

*Traducido por Daniel Gallego.