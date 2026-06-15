El canciller pakistaní agradeció “el apoyo y los sinceros esfuerzos diplomáticos de nuestros países hermanos, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Türkiye, Egipto y otros, así como de las Naciones Unidas y nuestros socios internacionales”.

Pakistán expresa “gran satisfacción” por el entendimiento alcanzado entre EEUU e Irán El canciller pakistaní agradeció “el apoyo y los sinceros esfuerzos diplomáticos de nuestros países hermanos, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Türkiye, Egipto y otros, así como de las Naciones Unidas y nuestros socios internacionales”.

El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, expresó este lunes que acogió con “gran satisfacción el entendimiento alcanzado entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”.

Dar afirmó que “este importante avance refleja la fuerza del diálogo diplomático sostenido y la determinación colectiva de las naciones amigas de priorizar el diálogo sobre la confrontación”, y señaló que “transmite un mensaje alentador a la comunidad internacional y brinda la confianza y la estabilidad, tan necesarias, a los mercados globales y a la economía mundial, en particular a los países en desarrollo, que son los más vulnerables a la inestabilidad regional”.

El ministro indicó que, “durante todo este período, Pakistán mantuvo un diálogo activo con todas las partes involucradas y abogó constantemente por la moderación y el diálogo constructivo, sosteniendo que el diálogo y la diplomacia siguen siendo los únicos medios viables para la resolución de todos los problemas”, y agradeció “la confianza depositada en Pakistán por los líderes de Estados Unidos e Irán y elogiamos su compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de una solución pacífica y negociada”.

También agradeció “el apoyo y los sinceros esfuerzos diplomáticos de nuestros países hermanos, entre ellos Arabia Saudita, Qatar, Türkiye, Egipto y otros, así como de las Naciones Unidas y nuestros socios internacionales, quienes mantuvieron un estrecho compromiso durante todo este proceso y contribuyeron a alcanzar este importante hito”.

“Mientras continúan las negociaciones sobre los asuntos pendientes”, prosiguió Dar, “Pakistán está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que busque consolidar este progreso”.

“Esperamos con interés la ceremonia formal de firma el 19 de junio en Ginebra y confiamos en que este avance positivo allanará el camino hacia una paz duradera, la estabilidad y la prosperidad compartida para la región y más allá”, agregó.