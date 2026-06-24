“No puede haber doble rasero, dos criterios distintos, que algunos países puedan tener misiles balísticos e Irán no. No se puede tolerar este tipo de duplicidad”, dijo el primer ministro pakistaní.

Pakistán: El programa de misiles balísticos de Irán no forma parte del memorando de entendimiento entre Irán y EEUU “No puede haber doble rasero, dos criterios distintos, que algunos países puedan tener misiles balísticos e Irán no. No se puede tolerar este tipo de duplicidad”, dijo el primer ministro pakistaní.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, declaró que el programa de misiles balísticos de Irán no forma parte del Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Irán y Estados Unidos.

“Puedo afirmar con total seguridad que este MdE no menciona los misiles balísticos. Nunca se trató, nunca estuvo en la agenda, y la parte iraní ni siquiera quiso discutirlo. Así que no es una impresión, es un hecho”, dijo Sharif durante su reunión con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, quien se encontraba de visita en Islamabad.

Sharif afirmó que no debe haber doble rasero. “No puede haber doble rasero, dos criterios distintos, que algunos países puedan tener misiles balísticos e Irán no. No se puede tolerar este tipo de duplicidad”, señaló y afirmó que hay "saboteadores" que buscan sabotear el acuerdo de paz. "No quieren que la nación iraní, una gran nación, resurja de las cenizas de la guerra y alcance la cima de la gloria", añadió.

Sharif aseguró que Islamabad continuará desempeñando su papel de mediador para lograr una paz "duradera" en la región. "Seguiremos desempeñando este importante papel hasta que se establezca una paz duradera en términos y condiciones que dicten dignidad y honor", afirmó.

El primer ministro ofreció sus condolencias por la pérdida de "miles de vidas valiosas" en la guerra, incluyendo la del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, y transmitió la "completa solidaridad" de Pakistán con el pueblo iraní.

Sharif agradeció al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani, al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y al presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, por su pleno apoyo a los esfuerzos de mediación de Islamabad para poner fin a la guerra.

Asimismo, advirtió contra el sabotaje por parte de quienes "no están conformes con este armisticio". Tras señalar que Pakistán e Irán siempre se han apoyado mutuamente en los momentos difíciles, Sharif afirmó que ambos países trabajarán para fortalecer sus lazos en comercio, economía, inversión y otros sectores.

Sharif anunció que visitará Teherán la próxima semana y que una delegación pakistaní asistirá al funeral de Khamenei.

*Traducido por Daniel Gallego.