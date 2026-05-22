La reunión se centró en examinar propuestas relacionadas con los contactos indirectos en curso entre Teherán y Washington.

Ministros del Interior de Pakistán e Irán se reúnen para revisar propuestas destinadas a poner fin a la guerra La reunión se centró en examinar propuestas relacionadas con los contactos indirectos en curso entre Teherán y Washington.

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, sostuvo otra reunión con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, para revisar propuestas destinadas a poner fin a la guerra entre Israel-Estados Unidos e Irán, según informó este viernes la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

La reunión se centró en examinar propuestas relacionadas con los contactos indirectos en curso entre Teherán y Washington.

A última hora del jueves, la agencia de noticias semioficial iraní ISNA informó que el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos, a través de la mediación pakistaní, continúa mientras prosiguen los esfuerzos para alcanzar un acuerdo marco, con algunas diferencias aún por resolver.

Según ISNA, Naqvi, quien viajó a Teherán por segunda vez esta semana, entregó un mensaje de la parte estadounidense a funcionarios iraníes.

Fuentes pakistaníes citadas por ISNA indicaron que una visita del jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, tendría lugar si ambas partes finalizan el acuerdo marco propuesto.

Según una propuesta iraní de 14 puntos, publicada previamente por la Agencia Anadolu, Teherán busca negociaciones separadas sobre su programa nuclear, incluyendo el uranio enriquecido, dentro de los 30 días posteriores a la firma de un alto el fuego permanente.

Washington, sin embargo, exige que la cuestión nuclear se “discuta y resuelva” antes de cualquier acuerdo de alto el fuego permanente.

*Traducido por Daniel Gallego.