Bezalel Smotrich señaló que la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán “logró muchos avances” en el debilitamiento de esta, indicando que “no los echaremos a perder”.

Ministro de Finanzas israelí: El acuerdo entre EEUU e Irán es “perjudicial para Israel y para todo el mundo libre” Bezalel Smotrich señaló que la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán “logró muchos avances” en el debilitamiento de esta, indicando que “no los echaremos a perder”.

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, afirmó este lunes que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán es “perjudicial para Israel y para todo el mundo libre”.

Smotrich señaló que la campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán “logró muchos avances” en el debilitamiento de esta, indicando que “no los echaremos a perder”, y recalcó que “tendremos que continuar la campaña para derrocar al régimen por nuestra cuenta y de forma creativa”, asegurando así que Irán “nunca tenga armas nucleares”.

El ministro argumentó que “ninguno de los candidatos a primer ministro resistiría, en su propia opinión, ni siquiera el 10% de la presión que se ejerce actualmente sobre el Gobierno israelí, especialmente sobre su líder”, y aseguró que “seremos puestos a prueba en el Líbano”.

Smotrich insistió en que “esta es nuestra guerra, nuestros combatientes y la seguridad inmediata de los habitantes del norte”, y reiteró que seguirá trabajando para “asegurar que mantengamos nuestra firmeza y permitamos a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) plena libertad de acción para seguir expulsando a Hizbullah”.