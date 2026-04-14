El canciller subrayó que la adhesión de Ucrania a la UE «sería un paso estratégicamente importante hacia una mayor seguridad y prosperidad en Europa».

Merz reafirma el apoyo de Alemania al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea El canciller subrayó que la adhesión de Ucrania a la UE «sería un paso estratégicamente importante hacia una mayor seguridad y prosperidad en Europa».

El canciller Friedrich Merz reafirmó este martes el apoyo de Alemania al proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE).

«Alemania apoya este objetivo, aunque ambos sabemos que no podremos alcanzarlo plenamente a corto plazo», declaró Merz en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Berlín.

El canciller subrayó que la adhesión de Ucrania a la UE «sería un paso estratégicamente importante hacia una mayor seguridad y prosperidad en Europa».

Añadió que Berlín anima a Kiev a «impulsar con mayor vigor las reformas en el país, especialmente en áreas como la lucha contra la corrupción y el Estado de derecho. Porque el esfuerzo merece la pena. Cada paso en esta dirección nos acerca más a Europa. Y quiero recalcar esto, sobre todo por el interés mutuo de Europa y Ucrania».

Berlín y Kiev intensificarán la cooperación militar

Alemania y Ucrania también están ampliando su cooperación militar tras los acuerdos alcanzados por Merz y Zelenski durante las primeras consultas gubernamentales germano-ucranianas celebradas en Berlín.

Merz afirmó que las relaciones bilaterales se elevarían al nivel de una “asociación estratégica”. Según el canciller, se acordaron medidas de apoyo integrales adicionales, que incluyen defensa aérea, armamento de largo alcance, drones y munición de artillería.

La cooperación también incluirá el intercambio de datos de combate digitales para apoyar el desarrollo de nuevos sistemas de armas. “Lo que estamos haciendo en esta cooperación no solo beneficia la defensa de Ucrania, sino que también nos beneficia particularmente a nosotros, para nuestra seguridad”, enfatizó Merz.

La visita de Zelenski a Berlín se produce después de que el presidente ucraniano declarara el lunes que Kiev está preparando el terreno para acuerdos de seguridad más profundos en Europa, y añadió que espera “lograr resultados esta misma semana”.

La semana pasada, Zelenski anunció que mantendría conversaciones “próximamente” con países europeos sobre la defensa contra los drones rusos y la adhesión de Ucrania a la UE, entre otros temas.

*Traducido por Daniel Gallego.