La primera ministra italiana recordó que las declaraciones de Trump contra el pontífice eran "inaceptables" y defendió su postura de expresar lo que piensa.

Meloni rechaza la idea de una sociedad donde los líderes religiosos sigan las órdenes de los líderes políticos La primera ministra italiana recordó que las declaraciones de Trump contra el pontífice eran "inaceptables" y defendió su postura de expresar lo que piensa.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rechazó este martes la idea de una sociedad donde los líderes religiosos sigan las órdenes de los líderes políticos tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, al papa León XIV.

"He expresado y sigo expresando mi solidaridad con el papa León XIV", declaró Meloni a los periodistas en Verona, según la agencia de noticias ANSA.

"Y diré más: francamente, no me sentiría cómoda en una sociedad donde los líderes religiosos hagan lo que les dicen los líderes políticos. No en esta parte del mundo", agregó y recordó que las declaraciones de Trump contra el pontífice eran "inaceptables" y defendió su postura de expresar lo que piensa.

Las declaraciones de Meloni se produjeron después de que Trump lanzara un ataque generalizado contra el papa el domingo.

*Traducido por Daniel Gallego.