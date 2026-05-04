La primera ministra italiana instó a la UE a «elevar el nivel» de su respuesta a los crecientes desafíos globales, argumentando que el bloque debe ir más allá de reaccionar ante las emergencias.

Meloni advierte sobre la incertidumbre respecto a la futura participación de Estados Unidos en la OTAN La primera ministra italiana instó a la UE a «elevar el nivel» de su respuesta a los crecientes desafíos globales, argumentando que el bloque debe ir más allá de reaccionar ante las emergencias.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, advirtió este lunes sobre la incertidumbre respecto a la futura participación de Estados Unidos en la OTAN e instó a Europa a fortalecer su propia capacidad de seguridad, al tiempo que pidió a la Unión Europea (UE) que se anticipe mejor a las crisis.

Durante la cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Ereván, Armenia, Meloni afirmó que los debates en Estados Unidos sobre una posible retirada de Europa subrayan la necesidad de que la UE asuma una mayor responsabilidad en su propia defensa.

«No puedo predecir qué sucederá», declaró Meloni a los periodistas en la cumbre. «Sabemos que desde hace tiempo Estados Unidos está debatiendo una retirada de Europa, por lo que creo que debemos reforzar nuestra seguridad y aumentar nuestra capacidad de respuesta en este sentido».

Meloni añadió que no apoyaría una retirada estadounidense de Italia ni de otros países europeos. «Claramente, es una decisión que no depende de mí y con la que personalmente no estaría de acuerdo», concluyó.

La primera ministra subrayó la trayectoria de Italia dentro de la alianza, afirmando que Roma ha cumplido sistemáticamente sus compromisos, incluso en misiones donde sus intereses nacionales directos no estaban en juego. «Italia siempre ha mantenido sus compromisos, incluso dentro de la OTAN, incluso cuando nuestros intereses directos no estaban involucrados, como sucedió en Afganistán e Irak».

En términos más generales, Meloni instó a la UE a «elevar el nivel» de su respuesta a los crecientes desafíos globales, argumentando que el bloque debe ir más allá de reaccionar ante las emergencias. «La Unión Europea ha demostrado que puede responder a las emergencias, pero ahora es el momento de que mejore su desempeño y pase de reaccionar a anticiparse a ellas», afirmó.

Meloni advirtió que la incapacidad para gestionar las crisis corre el riesgo de erosionar la confianza pública en las instituciones democráticas. «Cuando los ciudadanos perciben que los grandes desafíos no se gestionan adecuadamente, pierden la confianza en las instituciones», concluyó.

La primera ministra también criticó algunos aspectos de la estrategia a largo plazo de la UE, afirmando que «no debería centrarse únicamente en países con ideas afines, sino también en nuestra vecindad geográfica», e instó a prestar mayor atención al Mediterráneo en su conjunto, incluyendo África.

Vinculó los desafíos de seguridad de Europa a la inestabilidad en las regiones vecinas y a las preocupaciones sobre el suministro energético, señalando que muchas presiones geopolíticas se originan en zonas críticas para las necesidades energéticas de Europa.

Meloni tiene previsto viajar a Bakú, Azerbaiyán, este mismo lunes para debatir sobre fuentes alternativas de gas y petróleo, en el marco de lo que describió como una «diplomacia energética».

*Traducido por Daniel Gallego.