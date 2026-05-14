El secretario de Estado estadounidense también criticó a España por negar el acceso de aeronaves estadounidenses a sus bases durante el conflicto.

Marco Rubio cuestionó el papel de la OTAN en el contexto de la guerra contra Irán El secretario de Estado estadounidense también criticó a España por negar el acceso de aeronaves estadounidenses a sus bases durante el conflicto.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó el papel de la OTAN en el contexto de la guerra contra Irán, criticando a España por negar el acceso de aeronaves estadounidenses a sus bases durante el conflicto.

«Una de las razones por las que apoyé a la OTAN fue porque nos otorgaba derechos de base. Nos permitía tener bases en Europa que podíamos usar en caso de contingencia, como una en Oriente Medio», declaró Rubio en una entrevista con Fox News, emitida el miércoles, pero grabada a principios de esta semana.

«Entonces, cuando los socios de la OTAN te niegan el uso de esas bases —cuando la principal razón por la que la OTAN es beneficiosa para Estados Unidos nos la niega ahora España, por ejemplo—, ¿cuál es el propósito de la Alianza? Empieza a convertirse en una especie de alianza de conveniencia», añadió.

España ha negado el acceso de aeronaves militares estadounidenses que participan en el conflicto a sus bases aéreas, lo que ha provocado amenazas de Washington de un embargo comercial, la retirada de tropas e incluso la suspensión de la OTAN.

Aclarando que hay países en la OTAN que son “muy útiles” para Estados Unidos, afirmó que “otros, como España, han sido atroces, simplemente horribles”.

“¿Qué sentido tiene pertenecer a una alianza cuyo beneficio para nosotros son estos derechos de bases si, en tiempos de conflicto como el que hemos tenido con Irán, pueden negarnos el uso de esas bases? Entonces, ¿para qué estamos ahí? ¿Solo para protegerlas y no para promover nuestro interés nacional? Esta es una pregunta muy legítima que debemos abordar”, declaró Rubio.

*Traducido por Daniel Gallego.