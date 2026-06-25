Dichos acuerdos deben basarse en los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía estatal, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, contribuyendo así a la paz y la estabilidad regionales.

Los países del Golfo afirman que cualquier acuerdo futuro debe contemplar sus necesidades de seguridad Dichos acuerdos deben basarse en los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía estatal, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, contribuyendo así a la paz y la estabilidad regionales.

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) declaró este jueves que cualquier acuerdo o entendimiento regional futuro debe incorporar las necesidades de seguridad de los Estados del Golfo y salvaguardar sus intereses.

Los ministros de Relaciones Exteriores de las naciones del Golfo dialogaron con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la situación regional, los esfuerzos para fortalecer la seguridad y la estabilidad, y las iniciativas de mediación y desescalada en curso, durante una reunión en Manama, capital de Baréin.

La reunión hizo hincapié en que cualquier acuerdo o entendimiento futuro debe tener en cuenta las necesidades de los países del CCG de manera que se preserven sus intereses y se garantice su seguridad y estabilidad, afirmó el secretario general del CCG, Jassim Mohammed Al Budaiwi, en un comunicado.

Dichos acuerdos deben basarse en los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía estatal, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, contribuyendo así a la paz y la estabilidad regionales, añadió.

Según el comunicado, los países del CCG también acogieron con beneplácito los esfuerzos diplomáticos destinados a reducir las tensiones; fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales; garantizar la seguridad de las rutas marítimas, incluido el Estrecho de Ormuz; salvaguardar la libertad de navegación; y defender el derecho internacional.

Los ministros de los seis Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Omán y Baréin— también analizaron diversos asuntos regionales y sus implicaciones para la seguridad de los países del CCG y de la región en general, así como los esfuerzos diplomáticos en curso para abordarlos.

*Traducido por Daniel Gallego.