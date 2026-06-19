El Consejo Europeo reiteró su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.

Los líderes de la UE reafirman su “firme e inquebrantable apoyo” a Ucrania El Consejo Europeo reiteró su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.

Los líderes de la UE han reafirmado su “firme e inquebrantable apoyo” a Ucrania, comprometiéndose a continuar brindando asistencia política, financiera, humanitaria, militar y diplomática al tiempo que instan a Rusia a aceptar un alto el fuego completo, incondicional e inmediato.

Reunidos en Bruselas, el Consejo Europeo reiteró su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, subrayando que solo una solución basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional puede lograr una paz justa y duradera.

“El camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, afirmó el Consejo en sus conclusiones, añadiendo que las fronteras no deben modificarse por la fuerza y que “el agresor no puede ser recompensado”.

El Consejo celebró la apertura del primer grupo de negociación en el proceso de adhesión de Ucrania el 15 de junio y manifestó su interés en la puesta en marcha de grupos adicionales en el marco del proceso de ampliación del bloque basado en méritos.

Los líderes de la UE condenaron enérgicamente la reciente escalada de ataques rusos, incluyendo ataques a gran escala con misiles y drones contra civiles e infraestructura energética, así como ataques contra el monasterio de Kyiv-Pechersk Lavra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Consejo también denunció el comportamiento cada vez más agresivo de Rusia hacia los Estados miembros de la UE, citando campañas de desinformación, amenazas contra la presencia diplomática de la UE en Ucrania y repetidas violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales de los Estados miembros.

Los líderes condenaron específicamente el incidente en el que un dron ruso cargado de explosivos se estrelló contra un edificio residencial en Rumania, afirmando que tales sucesos amenazan la seguridad de los ciudadanos de la UE y la estabilidad regional.

La UE declaró estar dispuesta, junto con los Estados miembros y sus socios, a contribuir a garantizar una seguridad sólida y creíble para Ucrania, incluso a través de la Coalición de los Voluntarios y la cooperación con Estados Unidos.

El Consejo solicitó una asistencia militar acelerada, en particular sistemas de defensa aérea, municiones, drones y misiles, y acogió con satisfacción las sanciones recientemente adoptadas contra la flota secreta rusa. Asimismo, instó a la pronta aprobación de un vigésimo primer paquete de sanciones y reiteró su petición de que se rindan cuentas por los crímenes de guerra y se permita el regreso de los niños y civiles ucranianos deportados.

*Traducido por Daniel Gallego.