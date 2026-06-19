“El gobierno israelí optó por no responder públicamente a los comentarios de Vance por temor a agravar su disputa con la administración del presidente Donald Trump en un momento de crecientes tensiones”.

Las críticas de Vance al gabinete de Netanyahu generan frustración en la clase política israelí “El gobierno israelí optó por no responder públicamente a los comentarios de Vance por temor a agravar su disputa con la administración del presidente Donald Trump en un momento de crecientes tensiones”.

Las duras críticas del vicepresidente estadounidense, JD Vance, a los ministros del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu por su oposición al memorando firmado entre Estados Unidos e Irán han causado gran conmoción en la clase política israelí, según Yedioth Ahronoth.

Citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, el periódico israelí informó que “reina la conmoción en los círculos políticos israelíes tras las declaraciones del vicepresidente estadounidense”. “El gobierno israelí optó por no responder públicamente a los comentarios de Vance por temor a agravar su disputa con la administración del presidente Donald Trump en un momento de crecientes tensiones por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y los acontecimientos relacionados con el Líbano”.

Las declaraciones de Vance se interpretaron como una insinuación de una posible reevaluación del nivel de apoyo militar estadounidense a Israel si continúan las críticas públicas a las políticas de la administración Trump, lo que ha generado preocupación en la clase política israelí.

*Traducido por Daniel Gallego.