Se espera que las conversaciones técnicas se reanuden a principios de la próxima semana, tras las largas discusiones mantenidas el lunes entre Irán y Estados Unidos en Burgenstock, Suiza.

Las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán se reanudarán la próxima semana Se espera que las conversaciones técnicas se reanuden a principios de la próxima semana, tras las largas discusiones mantenidas el lunes entre Irán y Estados Unidos en Burgenstock, Suiza.

Las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán se reanudarán la próxima semana tras una pausa temporal, según informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán.

"Las conversaciones técnicas se reanudarán la próxima semana. Se trata de una pausa temporal y las conversaciones continuarán", declaró a la prensa en Islamabad el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Tahir Andarabi.

Según Andarabi, se espera que las conversaciones técnicas se reanuden a principios de la próxima semana, tras las largas discusiones mantenidas el lunes entre Irán y Estados Unidos en Burgenstock, Suiza.

Los equipos técnicos de los países mediadores, Pakistán y Qatar, continuarán trabajando con sus homólogos estadounidenses e iraníes en las próximas semanas para apoyar la implementación del Memorando de Entendimiento de Islamabad, cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo de paz definitivo en 60 días, añadió Andarabi.

Asimismo, afirmó que el Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado la semana pasada por los presidentes de Estados Unidos e Irán, y la posterior cumbre en Suiza, subrayan la importancia del diálogo y la diplomacia como herramientas eficaces para resolver disputas y reducir tensiones.

*Traducido por Daniel Gallego.