La presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico destacaron la importancia de una cooperación más estrecha ante los desafíos geopolíticos y económicos que enfrenta el continente.

La UE y Reino Unido reafirman su compromiso compartido de fortalecer sus relaciones La presidenta de la Comisión Europea y el primer ministro británico destacaron la importancia de una cooperación más estrecha ante los desafíos geopolíticos y económicos que enfrenta el continente.

La UE y Reino Unido reafirmaron su compromiso compartido de fortalecer sus relaciones, en una iniciativa destinada a brindar beneficios tangibles a consumidores y empresas, al tiempo que se refuerza la seguridad colectiva europea, según informaron funcionarios este lunes.

En una reunión celebrada al margen de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, destacaron la importancia de una cooperación más estrecha ante los desafíos geopolíticos y económicos que enfrenta el continente.

Según un comunicado escrito, las conversaciones se centraron en impulsar la cooperación práctica entre Bruselas y Londres, con especial énfasis en fortalecer la resiliencia económica, apoyar el crecimiento empresarial y garantizar la estabilidad en toda Europa.

Los funcionarios también subrayaron la importancia estratégica de la alineación UE-Reino Unido para abordar las preocupaciones comunes en materia de seguridad, particularmente a la luz de la guerra en Ucrania y la inestabilidad regional generalizada.

Las conversaciones pusieron de manifiesto el interés mutuo en construir una asociación más estructurada y con visión de futuro de cara a la próxima cumbre UE-Reino Unido, donde se espera que ambas partes exploren nuevas áreas de cooperación.

Starmer también se reunió con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

«Desde Ucrania hasta Oriente Medio e Irán, la UE y el Reino Unido seguirán trabajando codo con codo. La próxima Cumbre UE-Reino Unido será un momento importante para cumplir con nuestros compromisos y fortalecer aún más nuestra relación bilateral», declaró Costa a través de la empresa estadounidense de redes sociales X tras la reunión.

*Traducido por Daniel Gallego.