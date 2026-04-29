La presidenta de la Comisión Europea señaló que la reciente tregua en los combates ofrece una oportunidad para impulsar los esfuerzos diplomáticos, incluido el mantenimiento de un alto el fuego entre Irán y Líbano.

La UE trabaja para lograr una solución definitiva para el conflicto en Oriente Próximo La presidenta de la Comisión Europea señaló que la reciente tregua en los combates ofrece una oportunidad para impulsar los esfuerzos diplomáticos, incluido el mantenimiento de un alto el fuego entre Irán y Líbano.

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, afirmó que el bloque trabaja para lograr una solución definitiva al conflicto en Oriente Medio, haciendo hincapié en la necesidad de restablecer la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

En su intervención ante el Parlamento Europeo, Von der Leyen señaló que la reciente tregua en los combates ofrece una oportunidad para impulsar los esfuerzos diplomáticos, incluido el mantenimiento de un alto el fuego entre Irán y Líbano.

«Nuestro objetivo común es ahora lograr una solución definitiva a la guerra, lo que incluye restablecer la plena y permanente libertad de navegación en el estrecho de Ormuz sin peajes», declaró. «Y es igualmente evidente que cualquier acuerdo de paz deberá abordar el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán», añadió.

Von der Leyen indicó que los líderes de la UE se habían reunido con socios regionales, como Egipto, Líbano, Siria y Jordania, así como con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, para coordinar los esfuerzos en pro de la desescalada y la estabilidad.

Sin embargo, advirtió que las repercusiones económicas del conflicto podrían persistir “durante meses o incluso años”, especialmente en los mercados energéticos, ya que las interrupciones en las principales rutas marítimas podrían disparar los precios mundiales.

Para destacar el impacto, Von der Leyen afirmó que la factura europea de importación de combustibles fósiles había aumentado en más de 27.000 millones de euros (31.600 millones de dólares) en tan solo 60 días de conflicto, “sin que se hubiera añadido ni una sola molécula de energía”.

Añadió que la crisis ponía de manifiesto la vulnerabilidad de la UE a los combustibles fósiles importados y pidió que se acelerara la transición hacia la producción nacional de energía. “Debemos reducir nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados y debemos impulsar nuestro suministro nacional de energía limpia y asequible”, declaró, señalando las energías renovables y la energía nuclear como pilares fundamentales.

Von der Leyen también hizo hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre los Estados miembros de la UE en materia de reservas de combustible y almacenamiento de gas, así como en la necesidad de un apoyo específico para los hogares y las industrias vulnerables, a fin de evitar que se repitan las costosas medidas indiscriminadas adoptadas durante la anterior crisis energética.

Añadió que la electrificación y la eficiencia energética serían fundamentales para reducir la demanda y proteger a Europa de futuras crisis, señalando que los países con mayor proporción de energías bajas en carbono se han visto menos afectados por la volatilidad de los precios.

La presidenta de la comisión también afirmó que la UE presentaría un plan de acción de electrificación antes del verano, junto con iniciativas más amplias para modernizar la infraestructura energética y reforzar la seguridad económica.

*Traducido por Daniel Gallego.