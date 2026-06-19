Los líderes declararon que la preparación de la defensa europea debe incrementarse de forma decisiva e instaron a los Estados miembros a actuar con mayor rapidez para reducir las dependencias estratégicas.

La UE pide una aceleración significativa de los esfuerzos para fortalecer las capacidades de defensa de Europa Los líderes declararon que la preparación de la defensa europea debe incrementarse de forma decisiva e instaron a los Estados miembros a actuar con mayor rapidez para reducir las dependencias estratégicas.

Los líderes de la UE pidieron una aceleración significativa de los esfuerzos para fortalecer las capacidades de defensa de Europa, afirmando que el bloque debe aumentar considerablemente su preparación para 2030 en respuesta a las crecientes amenazas a la seguridad y la guerra de Rusia contra Ucrania.

En las conclusiones adoptadas en la reunión del Consejo Europeo celebrada en Bruselas, los líderes declararon que la preparación de la defensa europea debe incrementarse de forma decisiva e instaron a los Estados miembros a actuar con mayor rapidez para reducir las dependencias estratégicas, subsanar las deficiencias críticas en materia de capacidades y reforzar la seguridad en todo el continente.

El Consejo subrayó la importancia de proteger todas las fronteras terrestres, aéreas y marítimas de la UE, señalando las reiteradas violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales de los Estados miembros vinculadas a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los líderes condenaron enérgicamente el incidente del 29 de mayo, en el que un dron ruso cargado de explosivos se estrelló contra un edificio residencial en Rumanía, calificándolo como prueba de las amenazas inmediatas que afronta el flanco oriental de la UE. El bloque expresó su plena solidaridad con Rumanía y otros Estados miembros afectados por incidentes similares.

El Consejo también condenó los recientes ataques híbridos contra la UE y sus Estados miembros, e instó a realizar esfuerzos urgentes para reforzar la resiliencia, mejorar la preparación y proteger las infraestructuras críticas. Los líderes acogieron con satisfacción el trabajo en curso sobre medidas de seguridad contra drones y sistemas antidrones, destinadas a prevenir y responder a dichas amenazas.

Reafirmando que la OTAN sigue siendo la base de la defensa colectiva para los Estados miembros de la alianza, el Consejo afirmó que una mayor capacidad de defensa europea complementaría la seguridad transatlántica y contribuiría positivamente a la estabilidad mundial.

Los líderes de la UE celebraron el aumento del gasto en defensa en los Estados miembros, pero subrayaron que este mayor gasto debe ir acompañado de una mayor coordinación e inversión conjunta. Destacaron los avances en áreas prioritarias como la defensa aérea, los sistemas de alerta temprana, las tecnologías de drones y sistemas antidrones, las capacidades de ataque de alta precisión y los recursos espaciales.

El Consejo también subrayó la necesidad de fortalecer la base industrial de defensa de Europa, ampliar la capacidad de producción y acelerar la implementación de iniciativas de defensa como el instrumento de Acción de Seguridad para Europa y el Programa Europeo de la Industria de Defensa.

Los líderes indicaron que revisarían los temas de defensa y seguridad en octubre de 2026, basándose en un informe anual sobre la preparación para la defensa y elaborado por la Agencia Europea de Defensa.

*Traducido por Daniel Gallego.