Kallas dijo que cualquier entendimiento "temporal" entre Estados Unidos e Irán debe ir seguido de conversaciones "más profundas" sobre el arsenal nuclear de Teherán y otras cuestiones cruciales.

La UE dispuesta a “contribuir” a un acuerdo entre EEUU e Irán mediante "operaciones marítimas e incentivos económicos" Kallas dijo que cualquier entendimiento "temporal" entre Estados Unidos e Irán debe ir seguido de conversaciones "más profundas" sobre el arsenal nuclear de Teherán y otras cuestiones cruciales.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, la estoniana Kaja Kallas, declaró este lunes que la unión está dispuesta a “contribuir” a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán mediante "operaciones marítimas e incentivos económicos".

"Veo un papel concreto para la UE a la hora de contribuir a la durabilidad de cualquier acuerdo, ya sea a través de operaciones marítimas, incentivos económicos que apoyen la estabilidad a largo plazo u otras cuestiones", afirmó durante una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, en Islamabad.

"La Unión Europea está dispuesta a contribuir a una solución pacífica y sostenible", añadió Kallas y señaló que "aportamos influencia económica, nuestra experiencia nuclear, fruto de un arduo trabajo, relaciones de larga data con socios en el Golfo y un diálogo directo con Irán".

Kallas agregó que cualquier entendimiento "temporal" entre Estados Unidos e Irán debe ir seguido de conversaciones "más profundas" sobre el arsenal nuclear de Teherán y otras cuestiones cruciales, y elogió los continuos esfuerzos de mediación de Islamabad que «han contribuido a evitar el regreso a una guerra abierta en varias ocasiones».

«Con su apoyo, existe ahora una frágil oportunidad diplomática para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz», agregó, indicando que la estabilidad duradera requerirá soluciones «más integrales» para el conflicto.

*Traducido por Daniel Gallego.