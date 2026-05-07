El acuerdo incluye propuestas para dos reglamentos destinados a simplificar el marco legislativo digital de la UE y la aplicación de normas armonizadas sobre IA.

La UE alcanzaron un acuerdo provisional sobre una propuesta para simplificar ciertas normas relativas a la IA El acuerdo incluye propuestas para dos reglamentos destinados a simplificar el marco legislativo digital de la UE y la aplicación de normas armonizadas sobre IA.

La presidencia del Consejo Europeo y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre una propuesta para simplificar ciertas normas relativas a la inteligencia artificial (IA).

En un comunicado, el consejo informó que la propuesta forma parte del denominado paquete Ómnibus VII de la agenda de simplificación de la UE. Este paquete incluye propuestas para dos reglamentos destinados a simplificar el marco legislativo digital de la UE y la aplicación de normas armonizadas sobre IA.

La comisión había propuesto ampliar el plazo de aplicación de las normas sobre sistemas de IA de alto riesgo hasta en 16 meses, de modo que las normas comiencen a aplicarse una vez que la comisión confirme la disponibilidad de las normas y herramientas necesarias.

La comisión también había propuesto modificaciones específicas a la Ley de IA que extenderían ciertas exenciones reglamentarias concedidas a las pymes a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), reducirían los requisitos en un número muy limitado de casos, ampliarían la posibilidad de tratar datos personales sensibles para la detección y mitigación de sesgos, reforzarían las competencias de la Oficina de IA y reducirían la fragmentación de la gobernanza.

Dado que las disposiciones sobre sistemas de IA de alto riesgo entrarán en vigor el 2 de agosto de 2026, los colegisladores han tratado la propuesta con la máxima prioridad y, en ese sentido, han mantenido en líneas generales la esencia de la propuesta de la comisión.

Los colegisladores añadieron una nueva disposición a la Ley de IA que prohíbe las prácticas de IA relacionadas con la generación de contenido sexual e íntimo no consentido o material de abuso sexual infantil (MSSI).

El acuerdo provisional también establece un calendario fijo para la aplicación diferida de las normas de alto riesgo: las nuevas fechas de aplicación serán el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas de IA de alto riesgo independientes y el 2 de agosto de 2028 para los sistemas de IA de alto riesgo integrados en productos.

Además, el acuerdo provisional restablece la obligación de los proveedores de registrar los sistemas de IA en la base de datos de la UE para sistemas de alto riesgo, cuando consideren que sus sistemas están exentos de ser clasificados como de alto riesgo. También restablece el criterio de estricta necesidad para el tratamiento de categorías especiales de datos personales con el fin de garantizar la detección y corrección de sesgos.

El acuerdo provisional aplaza hasta el 2 de agosto de 2027 el plazo para la creación de entornos de pruebas regulatorios de IA por parte de las autoridades competentes a nivel nacional, y reduce de seis a tres meses el período de gracia para que los proveedores implementen soluciones de transparencia para el contenido generado artificialmente, con el nuevo plazo fijado para el 2 de diciembre de 2026.

El acuerdo entre los colegisladores también aclara las competencias de la Oficina de IA para la supervisión de sistemas de IA basados en modelos de IA de propósito general, cuando tanto el modelo como el sistema son desarrollados por el mismo proveedor, enumerando las excepciones en las que las autoridades nacionales conservan la competencia, incluyendo las fuerzas del orden, la gestión de fronteras, las autoridades judiciales y las instituciones financieras.

En cuanto a las normas de la Ley de IA para la IA industrial y su interacción con la legislación sectorial en sectores como dispositivos médicos, juguetes, ascensores, maquinaria y embarcaciones, los colegisladores alcanzaron un compromiso sobre un mecanismo que permite resolver situaciones en las que la legislación sectorial tiene requisitos específicos de IA similares a los de la Ley de IA, limitando la aplicación de esta última en esos casos específicos mediante actos de transposición.

Además, se alcanzó un compromiso para eximir el Reglamento de Maquinaria de la aplicación directa de la Ley de IA. Asimismo, se facultó a la Comisión para adoptar actos delegados en virtud del Reglamento de Maquinaria que añadirían requisitos de salud y seguridad para los sistemas de IA clasificados como de alto riesgo según la Ley de IA. Esta solución aborda eficazmente cualquier posible solapamiento entre los requisitos de alto riesgo de la Ley de IA y los de la legislación sectorial.

El acuerdo provisional también añade una nueva obligación para la Comisión de proporcionar orientación para ayudar a los operadores económicos de sistemas de IA de alto riesgo cubiertos por la legislación de armonización sectorial a cumplir con los requisitos de alto riesgo de la Ley de IA de forma que se minimice la carga administrativa.