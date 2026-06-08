"La región se encuentra estancada en fases de conversaciones de paz y frágiles altos el fuego. El regreso a una guerra a gran escala tendría un coste tremendo para toda la región. Todas las partes deben volver a la mesa de negociaciones".

La UE advierte del "enorme coste" que supondría la reanudación del conflicto de Oriente Próximo "La región se encuentra estancada en fases de conversaciones de paz y frágiles altos el fuego. El regreso a una guerra a gran escala tendría un coste tremendo para toda la región. Todas las partes deben volver a la mesa de negociaciones".

La jefa de la diplomacia de la UE advirtió este lunes del "enorme coste" que supondría el regreso del conflicto de Oriente Medio a una guerra a gran escala, e instó a reanudar las conversaciones ante la ruptura del alto el fuego entre Irán e Israel.

"La región se encuentra estancada en fases de conversaciones de paz y frágiles altos el fuego. El regreso a una guerra a gran escala tendría un coste tremendo para toda la región. Todas las partes deben volver a la mesa de negociaciones", declaró Kaja Kallas durante una rueda de prensa en el marco de la reunión de ministros de Defensa de la UE en Nicosia, sede de la Administración grecochipriota.

Tras señalar que la libertad de navegación está sometida a una fuerte presión a nivel mundial, afirmó que los Estados miembros en Bruselas aprobaron sanciones contra las personas y entidades iraníes implicadas en la interrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz.

"Esta es la primera vez que la UE aplica su nuevo régimen de sanciones a la libertad de navegación y, de ser necesario, lo volveremos a aplicar", añadió Kallas.

Subrayando la importancia de la Operación Aspides para la protección del transporte marítimo en el Mar Rojo, reafirmó que la operación podría contribuir a la coalición franco-británica en el estrecho una vez que las condiciones lo permitan.

Conflicto en Ucrania

Kallas señaló además que los ministros de Defensa mostraron unidad en su apoyo a Ucrania y ejercieron mayor presión sobre Rusia durante la reunión del lunes.

«Para la próxima semana, en el Consejo de Asuntos Exteriores, mis servicios han propuesto más de 80 nuevas listas dirigidas al complejo militar industrial ruso, a violadores de derechos humanos y a propagandistas», anunció Kallas.

Indicó que se debatió cómo profundizar la cooperación industrial con Ucrania, en particular en materia de defensa aérea.

Kallas añadió que el préstamo de 90.000 millones de euros del bloque para Ucrania está listo para su desembolso, y recalcó que el primer pago de 5.900 millones de euros se destinará a la adquisición de drones este mes.

*Traducido por Daniel Gallego.