El canciller de la India señaló que las continuas tensiones, los riesgos para el tráfico marítimo y las interrupciones en la infraestructura energética ponen de manifiesto la fragilidad de la situación en Oriente Próximo.

La India solicita el restablecimiento del tránsito "sin obstáculos" a través del estrecho de Ormuz El canciller de la India señaló que las continuas tensiones, los riesgos para el tráfico marítimo y las interrupciones en la infraestructura energética ponen de manifiesto la fragilidad de la situación en Oriente Próximo.

India solicitó este jueves el restablecimiento del tránsito "sin obstáculos" a través del estrecho de Ormuz durante la reunión de ministros de Exteriores del grupo BRICS, del que Irán también es miembro.

Nueva Delhi acoge a los cancilleres del bloque de economías emergentes, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Durante la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subramaniam Jaishankar, afirmó que el conflicto armado en Oriente Próximo "merece" especial atención, ya que las continuas tensiones, los riesgos para el tráfico marítimo y las interrupciones en la infraestructura energética ponen de manifiesto la fragilidad de la situación.

"La seguridad y la fluidez del tráfico marítimo a través de las vías navegables internacionales, incluidos el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, siguen siendo vitales para el bienestar económico mundial", reiteró.

*Traducido por Daniel Gallego.