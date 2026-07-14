Japón observa con preocupación la campaña de EEUU para inhabilitar la Corte Penal Internacional

Daniel Gallego
14 Julio 2026•Actualizar: 14 Julio 2026
Japón observa con preocupación la campaña de Estados Unidos para inhabilitar la Corte Penal Internacional (CPI) mediante la aplicación de presión diplomática, según informó este martes la agencia de noticias japonesa Kyodo.
Las declaraciones del secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, durante una rueda de prensa se produjeron después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara este lunes una amplia campaña para desmantelar la amenaza que, según él, representa la CPI, cuyo actual presidente es japonés, para la soberanía de Estados Unidos.