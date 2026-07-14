Las declaraciones del secretario jefe del Gabinete se produjeron después de que el secretario de Estado estadounidense anunciase una amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la CPI para su país.

Japón observa con preocupación la campaña de EEUU para inhabilitar la Corte Penal Internacional Las declaraciones del secretario jefe del Gabinete se produjeron después de que el secretario de Estado estadounidense anunciase una amplia campaña para desmantelar la amenaza que representa la CPI para su país.

Japón observa con preocupación la campaña de Estados Unidos para inhabilitar la Corte Penal Internacional (CPI) mediante la aplicación de presión diplomática, según informó este martes la agencia de noticias japonesa Kyodo.

Las declaraciones del secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, durante una rueda de prensa se produjeron después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunciara este lunes una amplia campaña para desmantelar la amenaza que, según él, representa la CPI, cuyo actual presidente es japonés, para la soberanía de Estados Unidos.