La primera ministra enfatizó que su “compromiso de defender la trayectoria de Japón como nación pacífica y sus principios fundamentales, que se han mantenido durante más de 80 años desde el fin de la guerra, permanece inalterable”.

Japón anuncia la revisión de sus leyes de exportación de equipos y sistemas militares La primera ministra enfatizó que su “compromiso de defender la trayectoria de Japón como nación pacífica y sus principios fundamentales, que se han mantenido durante más de 80 años desde el fin de la guerra, permanece inalterable”.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, anunció este martes que revisarán los "tres principios sobre la transferencia de equipos de defensa" y sus "directrices operativas".

Takaichi explicó que, “anteriormente, la transferencia al extranjero de equipos terminados de fabricación nacional se limitaba a equipos de rescate, transporte, vigilancia, monitoreo y contramedidas contra minas (los denominados "cinco tipos")”, y señaló que, “con esta revisión, la transferencia de todos los equipos de defensa será posible, en principio”.

La primera ministra afirmó que, “en un entorno de seguridad cada vez más complejo, ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo; necesita que los países socios se apoyen mutuamente en materia de equipo de defensa” y agregó que, “de hecho, los equipos de defensa de Japón reciben apoyo de diversos países mediante importaciones y producción bajo licencia”.

“En este contexto”, prosiguió Takaichi, “los países socios han expresado sus expectativas respecto a los equipos de defensa que Japón ha estado desarrollando bajo el concepto de ‘defensa exclusiva’” y recalcó que “responder a estas necesidades y transferir equipos de defensa contribuirá a mejorar las capacidades de defensa de estos países y, en última instancia, a prevenir conflictos, garantizando así la seguridad de Japón”.

“Además”, añadió Takaichi, “si los países socios poseen el mismo equipo que Japón, se podrán intercambiar piezas y otros componentes, fortaleciendo así la cooperación mutua. Asimismo, al transferir equipos, cumpliremos con el marco internacional de control de exportaciones y realizaremos revisiones aún más rigurosas caso por caso. También garantizaremos una gestión adecuada en el país receptor”.

En este sentido, Takichi indicó que “el país receptor se limitará a aquellos países que se comprometan a utilizar los equipos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” y enfatizó que su “compromiso de defender la trayectoria de Japón como nación pacífica y sus principios fundamentales, que se han mantenido durante más de 80 años desde el fin de la guerra, permanece inalterable”.

Takichi argumentó que, “con el nuevo sistema, promoveremos estratégicamente las transferencias de equipos, tomando decisiones más rigurosas y cuidadosas respecto a su viabilidad”.