«Ante la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel», dijo la primera ministra italiana.

Italia suspende la renovación automática de su acuerdo de defensa con Israel «Ante la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel», dijo la primera ministra italiana.

Italia ha suspendido la renovación automática de su acuerdo de defensa con Israel, según anunció este martes la primera ministra Giorgia Meloni.

«Ante la situación actual, el gobierno ha decidido suspender la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel», informó la agencia de noticias ANSA, citando las declaraciones de Meloni a la prensa en Verona, al noreste del país.

Añadió que deben continuar los esfuerzos internacionales para impulsar las negociaciones de paz con el fin de estabilizar la situación en Irán y reabrir el estrecho de Ormuz.

Meloni también instó a la cautela respecto al tema del gas ruso.

*Traducido por Daniel Gallego.