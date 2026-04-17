El canciller italiano también reiteró su apoyo a la integración de la defensa europea en la OTAN, desestimando como «irrealistas» las especulaciones sobre una retirada masiva de tropas estadounidenses de Europa.

Italia insta a China a intensificar sus esfuerzos para contribuir al fin de la guerra en Ucrania El canciller italiano también reiteró su apoyo a la integración de la defensa europea en la OTAN, desestimando como «irrealistas» las especulaciones sobre una retirada masiva de tropas estadounidenses de Europa.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, declaró haber instado a China a intensificar sus esfuerzos para contribuir al fin de la guerra en Ucrania y a utilizar su influencia sobre Moscú para impulsar negociaciones serias.

En una entrevista con el diario italiano Il Giornale durante su visita a Pekín, Antonio Tajani afirmó haber abordado directamente el tema con el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, haciendo hincapié en la necesidad de un papel más activo de China en el apoyo a la paz y la estabilidad en Ucrania.

"Le pedí explícitamente al ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, que apoyara firmemente los esfuerzos de Pekín para lograr la paz y la estabilidad en Ucrania. Espero que China pueda hacer más para convencer a Putin de que negocie seriamente", declaró Tajani.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano llegó a Pekín el jueves para la primera etapa de su visita a China, que continuará en Shanghái el viernes.

También se refirió a las tensiones en Oriente Medio, incluyendo Irán, el estrecho de Ormuz y el Líbano, afirmando que las treguas temporales podrían allanar el camino hacia acuerdos de paz más amplios.

«Para poner fin a estas guerras, primero debemos consolidar treguas que conduzcan a condiciones de paz más estables», afirmó, añadiendo que una tregua de 10 días propuesta en el Líbano sería «la vía correcta para empezar de cero en Oriente Medio».

Respecto a Irán, Tajani expresó una esperanza cautelosa de que se alcance un entendimiento duradero entre Washington y Teherán, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias económicas de la continua inestabilidad, en particular para los mercados energético y agrícola.

«Espero que se mantenga, por la seguridad de muchos civiles inocentes y por la recuperación económica mundial. Estamos pagando un precio muy alto», declaró.

El ministro también reiteró su apoyo a la integración de la defensa europea en la OTAN, desestimando como «irrealistas» las especulaciones sobre una retirada masiva de tropas estadounidenses de Europa.

*Traducido por Daniel Gallego.