«Alemania está siguiendo la situación de cerca; veremos, les corresponderá a ellos decidir qué quieren hacer», añadió el canciller italiano.

Italia en contacto con los cancilleres de la UE sobre posibles sanciones contra el ministro del Interior israelí «Alemania está siguiendo la situación de cerca; veremos, les corresponderá a ellos decidir qué quieren hacer», añadió el canciller italiano.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, declaró este viernes que está en contacto con todos los ministros de Asuntos Exteriores de la UE sobre posibles sanciones contra el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, en el marco de las discusiones dentro del bloque sobre cómo responder al maltrato infligido a los activistas de la flotilla de ayuda humanitaria.

A su llegada a la reunión ministerial de la OTAN en Suecia, Tajani afirmó que, «independientemente de mi opinión sobre la flotilla (Global Sumud), ya que no me parece que esté logrando resultados significativos para Gaza, no se pueden ignorar los derechos humanos, y la condena es total: estoy hablando, incluso en este mismo momento, con todos los ministros europeos para que se pueda tomar una decisión rápida sobre la imposición de sanciones (a Ben-Gvir)».

«Alemania está siguiendo la situación de cerca; veremos, les corresponderá a ellos decidir qué quieren hacer», añadió.

Ben-Gvir publicó un vídeo en las redes sociales el miércoles, en el que se le ve burlándose de activistas propalestinos que fueron atados con bridas de plástico y obligados a arrodillarse tras ser detenidos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

*Traducido por Daniel Gallego.